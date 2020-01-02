

انتقال وخلاف وهروب.. شائعات لاحقت فرجاني ساسي انتقال وخلاف وهروب.. شائعات لاحقت فرجاني ساسي

على الرغم من تألقه مع نادي الزمالك، وحصوله على بطولة الكأس والكونفدرالية، وتكوينه لثنائية قوية رفقة المحارب طارق حامد، تظل الشائعات تلاحق اللاعب فرجاني ساسي، رمانة ميزان خط وسط نادي الزمالك والمنتخب التونسي، والتي جاءت آخرهم، اليوم.



وعقب سفر فرجاني ساسي إلى تونس منذ قليل بعد موافقة المدير الفني للابيض باتريس كارتيرون، أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي، أن اللاعب حجز تذاكر الطيران من قبل مباراة أسوان وكان ينوي السفر إلى هناك بدون علم الجهاز، خاصة وأنه كان سوف يلعب مواجهة الأحد أمام طنطا بشكل طبيعي.



وأكمل المصدر أن اللاعب كان سوف يطير إلى بلده عقب مباراة أمس من قبل حصوله على الإنذار الثاني وحجزه تذاكر الطيران قبل مواجهة أسوان يؤكد ذلك، وسوف تشهد الساعات المقبلة نية اللاعب من العودة أو الهروب مثل مواطنه حمدي النقاز.

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