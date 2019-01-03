

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2019 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة 3 يناير 2020، استقرارًا تامًا أمام الجنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية

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