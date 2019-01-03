

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 1- 2020.. عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 1- 2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 3 - 1 – 2020.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 3 - 1 – 2020 على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 683 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 24

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 781 جنيها.سعر الجنيه الذهبسعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.