استحوذت الأسهم على 18ر39 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي فيما استحوذت السندات على نحو 82ر60% خلال أسبوع، حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.
وأوضح التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 2ر17% والعرب على 4ر7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت صافي شراء بقيمة 5ر13 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2ر24 مليون جنيه.
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التعليقات على 13.5 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي
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