

النفط يرتفع.. وبرميل برنت يسجل 66.25 دولار النفط يرتفع.. وبرميل برنت يسجل 66.25 دولار

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مع بوادر على تحسن في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، لكن صعود الدولار قيد مكاسب السوق.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا لتسجل عند التسوية 66.25 دولار للبرميل.



وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا لتبلغ عند التسوية 61.18 دولار للبرميل.

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وصعد مؤشر الدولار نحو 0.5 %، متعافيا من أدنى مستوى في ستة أشهر. ومن شأن صعود الدولار أن يجعل النفط أكثر تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.وشهر يناير/ كانون الثاني هو أيضا موعد بدء تخفيضات انتاجية أعمق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، وفي مقدمتهم روسيا.واتفقت المجموعة على خفض إنتاجي بمقدار 500 ألف برميل يوميا يضاف إلى التخفيضات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.وأعلنت روسيا عن مستوى قياسي مرتفع جديد لإنتاجها من النفط ومكثفات الغاز للعام 2019 عند 11.25 مليون برميل يوميا ليحطم المستوى القياسي السابق البالغ 11.16 مليون برميل يوميا المسجل في 2018.وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من هبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/ كانون الأول، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل.ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الجمعة بعد تأجيل يومين بسبب عطلة العام الجديد.