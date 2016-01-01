بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن



التوابل التوابل



سيكون مدهشا للبعض أن الفلفل الأسود هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم والفيتامينات الصحية لجسم الإنسان.



كما ان الفلفل الأسود يساعد في إنقاص الوزن، ويعالج الجيوب الأنفية والربو، ونشر موقع " health line " الفوائد الصحية للفلفل الأسود بالتفصيل، وتشمل :



مكافحة السرطان :-

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مضادات الأكسدة في الفلفل يمكن أن تمنع أو تصلح الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وبالتالي تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكبد.-يحسن الهضم :-يزيد استهلاك الفلفل الأسود من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما يسهل عملية الهضم، وتجنب مشاكل الإسهال والإمساك.- فقدان الوزن :-الفلفل الأسود يساعد في انهيار الخلايا الدهنية، وعندما تنقسم الخلايا الدهنية إلى أجزاء، تتم معالجتها من قبل الجسم والتخلص منها بسهولة بواسطة العمليات الأخرى والتفاعلات الأنزيمية، بدلًا من الاستقرار في جسمك وتجعلك تعاني السمنة والوزن الزائد.- علاج البهاق :-الفلفل يساعد على علاج البهاق، وهو مرض جلدي يؤدي إلى فقدان بعض مناطق الجلد تصبّغه الطبيعي وتحوله الى اللون الأبيض، ويمكن للفلفل الاسود أن يحفز الجلد لإنتاج الصبغة.-علاج الجيوب الأنفية :-قديما كان يستخدم الفلفل الأسود لعلاج البرد والسعال، كما أنه يوفر الإغاثة من التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف، ولديه خاصية مقشع حيث يساعد على قشع المخاط وترسبات البلغم من الجهاز التنفسي.