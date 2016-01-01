بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

آخر الأخبارالصحة والجمال › بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

صورة الخبر: التوابل
التوابل


سيكون مدهشا للبعض أن الفلفل الأسود هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم والفيتامينات الصحية لجسم الإنسان.

كما ان الفلفل الأسود يساعد في إنقاص الوزن، ويعالج الجيوب الأنفية والربو، ونشر موقع " health line " الفوائد الصحية للفلفل الأسود بالتفصيل، وتشمل :

مكافحة السرطان :-

مضادات الأكسدة في الفلفل يمكن أن تمنع أو تصلح الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وبالتالي تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكبد.

-يحسن الهضم :-

يزيد استهلاك الفلفل الأسود من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما يسهل عملية الهضم، وتجنب مشاكل الإسهال والإمساك.

- فقدان الوزن :-
الفلفل الأسود يساعد في انهيار الخلايا الدهنية، وعندما تنقسم الخلايا الدهنية إلى أجزاء، تتم معالجتها من قبل الجسم والتخلص منها بسهولة بواسطة العمليات الأخرى والتفاعلات الأنزيمية، بدلًا من الاستقرار في جسمك وتجعلك تعاني السمنة والوزن الزائد.

- علاج البهاق :-

الفلفل يساعد على علاج البهاق، وهو مرض جلدي يؤدي إلى فقدان بعض مناطق الجلد تصبّغه الطبيعي وتحوله الى اللون الأبيض، ويمكن للفلفل الاسود أن يحفز الجلد لإنتاج الصبغة.

-علاج الجيوب الأنفية :-

قديما كان يستخدم الفلفل الأسود لعلاج البرد والسعال، كما أنه يوفر الإغاثة من التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الأنف، ولديه خاصية مقشع حيث يساعد على قشع المخاط وترسبات البلغم من الجهاز التنفسي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57057

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager