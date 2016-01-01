قبائل ليبية تعلن وقوفها مع الجيش واستعدادها لقتال الاستعمار التركي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › قبائل ليبية تعلن وقوفها مع الجيش واستعدادها لقتال الاستعمار التركي

صورة الخبر: قبائل ليبية
قبائل ليبية


أصدر مجلس أعيان ومشايخ ترهونة، اليوم الخميس، بيانا حول التدخل العسكري التركي في ليبيا يطالب من خلاله إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو العاصمة “المخطوفة من بقايا الانكشارية.

وأشار البيان، بحسب قناة 218 الليبية إلى أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة بل حرب من أجل الوجود، مذكرا بالإرث الاستعماري التركي الذي عرفه الأباء بالقتل والسلب والنهب والتخلف ومحذرا من عودته من جديد، بعد أن “استجداه و استقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا” حسبما ورد في البيان مشددا أنه كان سببا في تأخرنا مئات السنين، كما تسبب في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا.

وقال البيان إن "الحكم الاردوغاني" لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين مؤكدا بألا وجود للحياد بعد تكشف الأطماع التركية في ليبيا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبائل ليبية تعلن وقوفها مع الجيش واستعدادها لقتال الاستعمار التركي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95199

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager