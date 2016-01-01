أصدر مجلس أعيان ومشايخ ترهونة، اليوم الخميس، بيانا حول التدخل العسكري التركي في ليبيا يطالب من خلاله إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو العاصمة “المخطوفة من بقايا الانكشارية.
وأشار البيان، بحسب قناة 218 الليبية إلى أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة بل حرب من أجل الوجود، مذكرا بالإرث الاستعماري التركي الذي عرفه الأباء بالقتل والسلب والنهب والتخلف ومحذرا من عودته من جديد، بعد أن “استجداه و استقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا” حسبما ورد في البيان مشددا أنه كان سببا في تأخرنا مئات السنين، كما تسبب في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا.
وقال البيان إن "الحكم الاردوغاني" لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين مؤكدا بألا وجود للحياد بعد تكشف الأطماع التركية في ليبيا.
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التعليقات على قبائل ليبية تعلن وقوفها مع الجيش واستعدادها لقتال الاستعمار التركي
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