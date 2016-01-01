أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض الإدارة البيضاء اللعب في الدوري بحكام مصريين واللجوء لحكام أجانب في المباريات المقبلة.
وأقيمت مباراة الزمالك وأسوان على ستاد القاهرة، وشهدت إحراز مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لهدفي الأبيض في مرمى منافسه.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "حققنا فوزا مهما ومازال المشوار طويلا في الدوري، وسيعود الزمالك لمكانته الطبيعية".
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التعليقات على أمير مرتضى: الحكام وراء خسارة الدوري الماضي.. ولن نلعب بحكام مصريين.. فيديو
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