أمير مرتضى: الحكام وراء خسارة الدوري الماضي.. ولن نلعب بحكام مصريين.. فيديو



أمير مرتضى منصور أمير مرتضى منصور



أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض الإدارة البيضاء اللعب في الدوري بحكام مصريين واللجوء لحكام أجانب في المباريات المقبلة.



وأقيمت مباراة الزمالك وأسوان على ستاد القاهرة، وشهدت إحراز مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لهدفي الأبيض في مرمى منافسه.



وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "حققنا فوزا مهما ومازال المشوار طويلا في الدوري، وسيعود الزمالك لمكانته الطبيعية".

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وأضاف: "لا نعلم لماذا تم طرد طارق حامد، نحن أكثر من عانى من التحكيم الموسم الماضي، وهذا تسبب في خسارة الدوري".وأوضح: "قررنا عدم اللعب بحكام مصريين مرة أخرى.. وسنواجه طنطا التي حصلت على راحة أسبوعا ونحن 3 أيام فقط".وكان الزمالك قد أصدر بيانًا يرفض فيه اللعب بحكام مصريين في مباريات الدوري المقبلة.