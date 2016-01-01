ارتفاع عدد ضحايا الطائرة السودانية المنكوبة إلى 20 قتيلا



الطائرة السودانية المنكوبة الطائرة السودانية المنكوبة



أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة إلى 20 قتيلا، عقب سقوطها غرب السودان.



وأعلن التليفزيون الرسمي السوداني، تأكيده خبر تحطم طائرة الشحن العسكرية السودانية فور إقلاعها من مطار الجنينة.



وقال موقع باج نيوز السوداني إن من بين الركاب 3 قضاة، وموظف ببرنامج الغذاء العالمي، ومدنيون، ومرضى وأطفال، حيث لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

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وكانت طائرة أنتنوف قد سقطت، عقب إقلاعها من مطار “الشهيد صبيرة” بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا.واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح ضد الخرطوم، وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.5 مليون آخرين، من بينهم أكثر من 180 ألفا نزحوا في غرب دارفور.