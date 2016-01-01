ارتفاع عدد ضحايا الطائرة السودانية المنكوبة إلى 20 قتيلا

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة إلى 20 قتيلا، عقب سقوطها غرب السودان.
وأعلن التليفزيون الرسمي السوداني، تأكيده خبر تحطم طائرة الشحن العسكرية السودانية فور إقلاعها من مطار الجنينة.
وقال موقع باج نيوز السوداني إن من بين الركاب 3 قضاة، وموظف ببرنامج الغذاء العالمي، ومدنيون، ومرضى وأطفال، حيث لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى طاقم الطائرة.
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