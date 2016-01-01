عاجل | الزمالك يهزم أسوان بهدفي مصطفى محمد وزيزو.. فيديو



الزمالك وأسوان الزمالك وأسوان



تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.



بدأ اللقاء بتبادل الكرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد فتحى لاعب أسوان على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية إثر عرقلة تعرض لها من مصطفى محمد مهاجم الزمالك وهدد الفارس الأبيض دفاعات أسوان عن طريق أحمد سيد زيزو وحصل على ركلة ركنية وسدد محمود علاء الكرة تمر إلى جوار مرمى حارس أسوان.

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سدد فى الدقيقة الثالثة محمد الصباحي لاعب أسوان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة الثالثة، ونجح مسعد عوض حارس أسوان فى تشتيت كرة مرتدة خطيرة من أمام أقدام مصطفى محمد وتتحول إلى رمية تماس.فشل يوسف أوباما فى الدقيقة السادسة فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية داخل منطقة الجزاء ويحرم الزمالك من هجمة خطيرة وتصل إلى أيدى مسعد عوض حارس أسوان.أهدر فرجاني ساسي كرة برعونة من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة وتمر إلى خارج الملعب وراوغ محمد الصباحي فى الدقيقة 13 محمود علاء وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تصطدم بدفاعات الفارس الأبيض.قام فرجاني ساسي بتسديد في الدقيقة 21 كرة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها مسعد عوض بسهولة وسدد أشرف بنشرقي كرة قوية تعلو عارضة حارس مرمى أسوان فى الدقيقة 29.حرم حائط الصد فى الدقيقة 34 فرجاني ساسي من فرصة تسجيل هدف أول وقام طارق سامي حكم اللقاء بإلغاء هدف أحرزه محمود علاء مدافع الزمالك فى الدقيقة 35.احتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد مدافع الزمالك ومن خطأ دفاعي فى الدقيقة 37 كاد محمود الونش من خطأ دفاعى أن يهدى هدفا لصالح أسوان بعدما أعاد الكرة برأسه إلى الخلف سددها محمد الصباحي وتصدى لها بصعوبة محمد أبو جبل حارس مرمى الفارس الأبيض.أحرز مصطفى محمد هدفا عالميا لفريق الزمالك الأول فى مرمى أسوان فى الدقيقة 43 بعد تلقيه تمريرة سحرية من طارق حامد وسجل الكرة فى مرمى مسعد عوض حارس أسوان.بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط زملكاوي من أجل تعزيز النتيجة واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة حرة ضد طارق حامد فى الدقيقة 46 إثر عرقلته أحمد عامر لاعب أسوان وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه نجم الفارس الأبيض.أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد فرجاني ساسي للاعتراض على القرارات التحكيمية فى الدقيقة 49 كما أشهر إنذارا ضد سامي الشيشينى فى الجهاز المعاون للفارس الأبيض وقام أيضا بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.احتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الزمالك عقب تعرض يوسف أوباما إلى العرقلة داخل منطقة الجزاء وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أسوان محمود نعيم فى الدقيقة 60 أهدرها محمود علاء بالدقيقة 61.نجح أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني عقب تلقيه تمريرة وانطلق بسرعة وانفرد بمسعد عوض حارس أسوان وأسكن الكرة الشباك ودفع المدرب الفرنسي باللاعب محمد حسن بديلا عن أشرف بنشرقي.أنقذ مسعد عوض حارس مرمى أسوان مرماه من فرصة هدف ثالث فى الدقيقة 73 إثر تمريرة طولية من يوسف أوباما إلى مصطفى محمد من خلف دفاعات أسوان ينجح حارس أسوان فى إبعادها وإفشال هجمة خطيرة للزمالك.أهدر بدارا سيلا فى الدقيقة 80 فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول بعدما سدد الكرة تصدى لها محمد أبوجبل حارس الزمالك وأبعدها مدافعو الفارس الأبيض.دفع المدرب الفرنسي بالمدافع محمد عبدالسلام بديلا عن مصطفى محمد فى الدقيقة 86 رغبة في تأمين النواحي الدفاعية كما دفع باللاعب إسلام جابر بدلا من أحمد سيد زيزو فى الوقت بدل الضائع وسدد أحمد عيد قذيفة صاروخية أبعدها بصعوبة حارس أسوان إلى ضربة ركنية ويحرم الزمالك من هدف ثالث.