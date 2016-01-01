أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.
وتزامنت تهديدات الجيش الليبي مع انطلاق جلسة البرلمان التركي، الخميس، لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، تمهيدا للمصادقة عليها.
جلسة طارئة للبرلمان الليبي
من جانبه، يعقد البرلمان الليبي جلسة طارئة، السبت، في بنغازي، لبحث تداعيات التدخل التركي، مؤكداً أن الشعب سيلتف حول الجيش الوطني لصد الغزو التركي، مطالباً بتفعيل معاهدات الدفاع المشترك مع الدول العربية. ودعا الجامعة العربية أن تتحمل مسؤولياتها.
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التعليقات على الجيش الليبي يتوعد قوات تركيا.. وجلسة طارئة للبرلمان
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