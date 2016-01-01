اقتراح طريقة لبناء محرك نجمي ضخم

اقترح عالم الفيزياء الفلكية ماثيو كبلان من جامعة إلينوي الأمريكية، بنية هندسية فلكية- جسم صناعي بمقاييس فلكية. المقصود محرك نجمي قادر على تحريك المنظومة الشمسية.
وتفيد مجلة Science Alert، بأن محرك كبلان هو تحديث لمحرك شكادوف. والأخير هو شراع شمسي هائل على شكل مرآة قطع مكافئ يقع بالقرب من النجوم. وتدفع أشعة الشمس هذه المرآة، ولكن نظرا لكتلة الشراع الضخمة التي تجذبه نحو النجوم تعادل هذه القوة ويبقى ثابتا في مكانه بالنسبة للنجوم.
وبما أن الإشعاع هو في اتجاه واحد، تحدث قوة جذب، ما يسبب تحرك الشمس ببطء. وبما أن الحركة بطيئة جدا فإنه بعد مليار سنة فقط ستبلغ سرعة الحركة 20 كيلومتر في الثانية.
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