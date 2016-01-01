

تيسلا الأمريكية تبدأ اليوم تسليم أول مجموعة سيارات كهربائية مصنوعة فى الصين تيسلا الأمريكية تبدأ اليوم تسليم أول مجموعة سيارات كهربائية مصنوعة فى الصين

سلمت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أول مجموعة من السيارات التى تم تصنيعها في "تشاينا جيجافاكتونرى 3" بالصين، وهو أول مصنع تابع للشركة خارج الولايات المتحدة.



وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر الإثنين إن أول مجموعة من العملاء، وعددهم 15 عميلا ممن سوف يتسلمون الطراز"3إس" من السيارات الكهربائية، هم من موظفي المصنع في شنغهاى، مشيرة إلى أنه تم تسليم أول سيارة من هذا النوع لموظف في مخزن شينتياندى التابع للشركة.



وقال مسؤولون بالشركة، خلال حفل تسليم السيارة الكهربائية، إنه سيتم تسليم المزيد من السيارات الكهربائية للعملاء خلال الأيام المقبلة، وأكد أن عمليات التسليم للعملاء من خارج الشركة سوف تبدأ فى يناير المقبل، قبل بداية العام الجديد في الصين الموافق 25 من نفس الشهر.

وتنتج الشركة بالمصنع حاليا ألف سيارة أسبوعيا بما يقدر بحجم انتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا، تستهدف الشركة مضاعفة الانتاج على أساس أسبوعي ليصل إلى ثلاثة آلاف سيارة بالمصنع.

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وكان العمل قد بدأ فى مصنع"تشاينا جيجافاكتورى 3" فى شهر يناير من العام الجاري، وبدأ الانتاج به فى اكتوبر.