

"شاومي" تكشف تفاصيل جديدة عن ساعتها الذكية "شاومي" تكشف تفاصيل جديدة عن ساعتها الذكية

كشفت شركة شاومي عن بعض التفاصيل الجديدة لساعتها الذكية Watch Color، وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل الجديد يأتي بتصميم شاشة مستديرة، وسيتم إطلاقها في الأسواق العالمية بدءا من 3 يناير (كانون الثاني) الجاري.

أضافت شركة شاومي أن الساعة الجديدة تأتي بشاشة مستديرة قياس 1.39 بوصة وتعمل بدقة 454 x 454 بيكسل، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 420 مللي أمبير ساعة، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGLONASS.

وأكدت الشركة الصينية أيضاً على دعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC، وبالتالي فإنه يمكن استعمال الساعة الذكية الجديدة في إجراء عمليات الدفع اللاتلامسي، ولكن الأمر يتطلب وجود هاتف ذكي مزود بنظام غوغل أندرويد 4.4 على الأقل.

ونظراً لأن الساعة الجديدة تفتقر إلى تقنية LTE، فإنه من المتوقع أن تأتي بتكلفة أقل من ساعة شاومي Watch التي تم إصدارها سابقا، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية تفاصيل بشأن أسعار ساعتها الذكية Watch Color الجديدة أو موعد طرحها في أسواق المنطقة العربية.