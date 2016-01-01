

ياباني أم إيطالي| "فيات تيبو" بأسعار أقل من "نيسان صني" في 2020.. أيهما تختار؟ ياباني أم إيطالي| "فيات تيبو" بأسعار أقل من "نيسان صني" في 2020.. أيهما تختار؟

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة فيات الإيطالية في مصر، عن تخفيض أسعار جميع فئات السيارة "تيبو" سيدان العائلية بنسب تراوحت بين 18.100 جنيه إلى 25.100 جنيه.



وبعد تطبيق التخفيضات في الأول من يناير 2020، أصبحت أسعار فيات تيبو تبدأ من 189.900 جنيه للفئة القياسية بدلًا من 215.000، فيم يصل سعر أعلى فئاتها 284.900 مقارنة بـ303.000 جنيه.



وتزامن إعلان وكيل العلامة الإيطالية عن التخفيضات، مع البدء في تطبيق الإعفاء الكلي للسيارات القادمة من تركيا لتصبح "زيرو جمارك"، ذلك إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

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ووفقًا للتسعير الجديد، تدخل سيارة "فيات تيبو" في منافسة مباشرة مع عدد من السيارات الاقتصادية المتاحة بمصر، وفي مقدمتهم "نيسان صني" التي بات سعر أقل فئاتها يفوق سعر الفئة الأدني من تيبو بنحو 10.100 جنيه.ويسلط التقرير التفاعلي التالي الضوء على أبرز الفوارق بين كلا السيارتين:تقدم فيات تيبو موديل 2020 بمحركين الأول رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان بنظام جر أمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ومتوسط استهلاك 5.7 لتر لكل 100 كم وسرعة قصوى 185 كم/س، ويتوفر بالفئتين السيدان الأولى والثانية.الفئة الثالثة وحتى السادسة بم في ذلك النسختين الـ"هاتشباك" تعتمد على سواعد محرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 110 لتر جر أمامي وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ومتوسط استهلاك 6.3 لتر لكل 100 كم وسرعة قصوى 192 كم/س.أما نيسان صني موديل 2020 المجمعة محليًا فتقدم فئاتها الثلاث بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.وتتمكن صني من الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلى سرعة قصوي 178 كيلومتر في الساعة.يبلغ ارتفاع نيسان صني عن الأرض 155 مم وسعة مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 490 لترًا مكعبًا وتقف على إطارات رياضين مقاس 15 بوصة، بينما يصل ارتفاع فيات تيبو 150 مم ومساحة التخزين الخلفية للفئة الهاتشباك 440 لترًا وتصل إلى 520 لترًا بفئة السيدان وإطارات رياضية قياس 16 و17بوصة.نيسان صني الجديدة تقدم بكماليات قياسية أبرزها، نوافذ كهربائية، مدخل USB، مشغل اسطوانات، خاصية التوصيل لاسلكياً- بلوتوث، كما يتوفر في صني التي تنافس على صدارة قائمة الأكثر مبيعًا في 2019، مواصفات أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD.في المقابل فإن السيارة تيبو الإيطالية تشتمل على مجموعة من مواصفات الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الإليكتروني ESP، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالإضافة إلي كاميرا خلفية للمساعدة على الركن -تأتي بالفئة الثانية .كما زودت مقصورة "تيبو" بعدد من وسائل الترفيه في مقدمتها، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل AUX- USB، مثبت للسرعة، خاصية توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً -بلوتوث.وإلى جانب التجهيزات القياسية، تمتلك الفئة الأعلى من تيبو عجلة قيادة متعددة المهام يمكن التحكم من خلالها في بعض وظائف السيارة، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا - بلوتوث، خاصية التحكم في المرايات الجانبية وطيها كهربائيًا، كاميرا خلفية وحساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة، مثبت للسرعة.