

أبرز أسباب ومؤشرات انخفاض ضغط الزيت في محرك السيارة أبرز أسباب ومؤشرات انخفاض ضغط الزيت في محرك السيارة

يعتبر ضغط الزيت من أبرز العوامل التي تحافظ على محرك السيارة وتعمل على تشغيله بكفاءة عالية، وفي حال انخفاض ضغط الزيت فإنه يسبب العديد من المشاكل والأضرار لمحرك السيارة.



لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم أبرز الأسباب والمؤشرات التي تؤدي لانخفاض ضغط الزيت في المحرك.



أولًا – أسباب انخفاض ضغط الزيت في المحرك

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1- انتهاء العمر التشغيلي للمحرك، أي انتهاء مدة صلاحيته للعمل بكفاءة2- استخدام زيت ذو لزوجة منخفضة أو انتهاء صلاحيته3- وجود خلل أو عطل بمضخة الزيت4- انسداد مصفى الزيت الموجود بالمضخة نتيجة لكثرة الأوساخ والشوائب5- نقص مستوى الزيت في المحرك سواء بسبب تسرب الزيت أو احتراقه6- وجود مشاكل في صمام تنفيس ضغط الزيت7- اهتراء كراسي التحميل الثابتة والمتحركة8- تلف حساس أو مستشعر ضغط الزيت9- تآكل في عمود الكامات والمرفقثانيًا مؤشرات انخفاض ضغط زيت المحرك1- ظهور إضاءة متقطعة للمبة التحذير الخاصة بضغط الزيت في طبلون السيارة2- ملاحظة وجود صعوبة في بدء دوران المحرك، وهو ما يدل على تآكل كراسي تحميل عمود المرفق بسبب سوء التزييت3- سماع أصوات خارجة من محرك السيارة بسبب انخفاض الزيت داخل المحرك وزيادة التآكل داخل المحرك.4- ملاحظة انخفاض كفاءة المحرك، ويرجع ذلك إلى شدة الاحتكاك الناتج عن سوء وقلة التزييت5- تأخر إطفاء لمبة تحذير ضغط الزيت بعد بداية تشغيل المحركثالثاً كيفية فحص ضغط زيت المحركفي حال ملاحظة أي من المؤشرات السابقة التي تدل على انخفاض ضغط زيت المحرك، يجب على الفور التوجه إلى الفني المختص لفحص ضغط الزيت، وذلك عن طريق استخدام جهاز خاص ومطابقة قراءات ضغط الزيت بالبيانات المذكورة في كتيب التشغيل الخاص بالسيارة.