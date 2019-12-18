

راجع نفسك.. ما عدد ساعات النوم الطبيعية حسب عمرك؟ راجع نفسك.. ما عدد ساعات النوم الطبيعية حسب عمرك؟

يحتاج كل منا إلى النوم بشكل صحى يومياً، بحيث يحصل على كفايته منه ويصبح قادراً على أداء أعماله بصورة أفضل فى اليوم التالى.



قال أخصائي الأمراض الباطنية د. باسم خزام: إن ساعات النوم الطبيعية تختلف من إنسان لآخر باختلاف المرحلة العمرية، وهذه عدد ساعات النوم الطبيعية لكل فرد وتكون كالأتي :



- حديثي الولادة: من 14-17 ساعة

- الرضع: 12-15 ساعة

- الأطفال الصغار: من 11-14 ساعة

- الأطفال في سن ما قبل المدرسة: 10-13 ساعة

- الأطفال في سن المدرسة: 9-11 ساعة

- المراهقين: 8-10 ساعات

- البالغين: 7-9 ساعات

- كبار السن: 7-8 ساعات