يحتاج كل منا إلى النوم بشكل صحى يومياً، بحيث يحصل على كفايته منه ويصبح قادراً على أداء أعماله بصورة أفضل فى اليوم التالى.
قال أخصائي الأمراض الباطنية د. باسم خزام: إن ساعات النوم الطبيعية تختلف من إنسان لآخر باختلاف المرحلة العمرية، وهذه عدد ساعات النوم الطبيعية لكل فرد وتكون كالأتي :
- حديثي الولادة: من 14-17 ساعة
- الرضع: 12-15 ساعة
- الأطفال الصغار: من 11-14 ساعة
- الأطفال في سن ما قبل المدرسة: 10-13 ساعة
- الأطفال في سن المدرسة: 9-11 ساعة
- المراهقين: 8-10 ساعات
- البالغين: 7-9 ساعات
- كبار السن: 7-8 ساعات
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التعليقات على راجع نفسك.. ما عدد ساعات النوم الطبيعية حسب عمرك؟
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