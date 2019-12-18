

تعرّف على أصغر قادة العالم سنا تعرّف على أصغر قادة العالم سنا

يعود سيباستيان كورتز إلى السلطة في النمسا، الخميس، وسيكون بسن 33 عاما، أي أنه أصغر رئيس في العالم يتولى مهامه، ليتقدم على الفنلندية سانا ماران (34 عاما)، التي أصبحت رئيسة للوزراء في ديسمبر.



وعلى غرار كورتز وماران، هناك عدد من قادة العالم في الثلاثينات من العمر، أو كانوا في تلك السن حين تولوا مهامهم:



أوكرانيا: عين الخبير القانوني أوليكسي غونتشاروك رئيسا للوزراء في أغسطس في سن 35 عاما من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يبلغ من العمر 41 عاما.

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السلفادور: تولى الرئيس نجيب أبو كيلة مهامه في يونيو في سن 37 عاما.أندورا: تولى كزافييه إسبو زامورا رئاسة الحكومة في مايو في سن 39 عاما.كوستاريكا: انتخب الرئيس كارلوس ألفارادو وهو في سن 38 عاما في العام 2018.نيوزيلندا: أصبحت جاسيندا أرديرن رئيسة للوزراء حين كانت تبلغ 37 عاما في 2017.إيرلندا: ليو فارادكار أصبح وهو في سن 38 عاما، في العام 2017، أصغر رئيس وزراء لجمهورية إيرلندا.فرنسا: إيمانويل ماكرون انتخب رئيسا في مايو 2017، ليصبح في سن 39 عاما، أصغر رؤساء الجمهورية الفرنسية الـ25 .أستونيا: أصبح الوسطي يوري راتاس في سن 38 رئيسا للوزراء في نوفمبر 2016، وقد تولى الحكم خلفا لشاب آخر هو تافي رويفاس، الذي أصبح رئيسا للحكومة في الرابعة والثلاثين في 2014، حسبما ذكرت "فرانس برس".مالطا: تولى رئيس الوزراء جوزف موسكات السلطة في العام 2013، وكان في سن 39 عاما.