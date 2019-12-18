واقعة قد تبدو غريبة ولا يصدقها العقل حدثت بالأمس، فليس من الطبيعي أن نسمع أن الزمان يعود للخلف ولا يسير للأمام، ولكن هذا ما حدث مع ركاب طائرة يابانية.
أمس، أقلعت طائرة تابعة لخطوط الطيران "All Nippon" اليابانية من طوكيو، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للمدينة، في عام 2020، ووصلت الرحلة إلى وجهتها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في 2019.
وأظهرت بيانات موقع رادار "Flight Tracker" أن الرحلة، التي حملت رقم NH106، خرجت بعد منتصف ليل 1 يناير 2020 ووصلت إلى المحطة النهائية في الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر 2019، بعد الطيران لمدة تصل إلى 10 ساعات.
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التعليقات على طائرة أقلعت في 2020 ووصلت وجهتها عام 2019
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