

المصرية للاتصالات ترفع سعر الباقة الأساسية للتليفون الأرضي المصرية للاتصالات ترفع سعر الباقة الأساسية للتليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها اليوم الخميس، توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقة "WE أرضي 20 جنيها"، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وذلك بدءًا من فاتورة يناير 2020.



وقالت الشركة إنها بذلك ألغت باقة 15 جنيها السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية "WE 20"، كما تتيح الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة "WE أرضي 35"، و"WE أرضي 65".



وأضافت الشركة أنها كانت أعلنت في وقت سابق عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وهو ما انعكس بشكل واضح في النقلة النوعية التي حققتها الشركة في مجال خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة عبر إطلاق باقات "WE SPACE" منتصف العام الماضي وحصول العملاء على سرعات غير مسبوقة.

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وذكرت أن من المتوقع أن تستمر الشركة في خطتها لتطوير البنية التحتية خلال الفترة المقبلة عبر مواصلة مد كابلات الفايبر للمنازل، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء لتصل إلى مستويات عالمية.