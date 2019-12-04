استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2 يناير 2020
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم، الخميس 2 يناير 2020، استقرارًا تامًا أمام الجنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الخميس 2-1-2020، وأسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الخميس ، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم، الخميس ، شراءً 17.96 جنيه، وبيعا 18.07 جنيه.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الخميس، فقد سجل شراءً 21.10 جنيه، وبيعا 21.23 جنيه.
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الفرنك السويسري
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الخميس ، شراءً 16.55 جنيه، وبيعا 16.65 جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الخميس ، فقد سجل شراءً 14.74جنيه، وبيعا 14.82 جنيه .
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