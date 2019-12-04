

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2 يناير 2020 استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 2 يناير 2020

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم، الخميس 2 يناير 2020، استقرارًا تامًا أمام الجنيه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الخميس 2-1-2020، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية

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