وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، لـ"الدستور"، عن أن اللجنة قامت بتقييم جميع محددات أسعار المنتجات البترولية خلال الثلاثة أشهر الماضية على أساس سعر النفط الخام حسب الأسعار العالمية لـ"برنت"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار النفط الخام من 2% إلى 3% عن الثلاثة أشهر قبل الماضية منذ أكتوبر 2019.
وأوضح المصدر أنه تم تسلم التقرير لوزارة البترول لاعتماده من مجلس الوزراء، تمهيدا للإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، أو يوم بداية الأسبوع المقبل على الأكثر.
وقال المصدر إنه من المتوقع تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية مارس 2020، وذلك بالرغم من ارتفاع سعر "برنت".
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التعليقات على الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات
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