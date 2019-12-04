

الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات



وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، لـ"الدستور"، عن أن اللجنة قامت بتقييم جميع محددات أسعار المنتجات البترولية خلال الثلاثة أشهر الماضية على أساس سعر النفط الخام حسب الأسعار العالمية لـ"برنت"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار النفط الخام من 2% إلى 3% عن الثلاثة أشهر قبل الماضية منذ أكتوبر 2019.



وأوضح المصدر أنه تم تسلم التقرير لوزارة البترول لاعتماده من مجلس الوزراء، تمهيدا للإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، أو يوم بداية الأسبوع المقبل على الأكثر.



وقال المصدر إنه من المتوقع تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية مارس 2020، وذلك بالرغم من ارتفاع سعر "برنت".

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وأضاف أن أسعار النفط حاليا غير مستقرة وتتحكم فيها عوامل جيوسياسية، منها قرارات منظمة "أوبك" بتخفيض معدلات الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.7 مليون برميل، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية بين أمريكا والصين ورفع الحظر عن بعض السلع.وسجلت أسعار النفط، خلال الثلاثة أشهر الماضية، من 61 إلى 67 دولارا للبرميل.وتستهدف آلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى.