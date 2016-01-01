جامعة المنيا تحظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ البنطلون المقطع

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صورة الخبر: جامعة المنيا
جامعة المنيا


شدّد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا خلال جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم لتفقد سير الامتحانات وانتظامها بكليات الزراعة والعلوم والهندسة علي حظر دخول الطلاب الحرم الجامعي بـ "البنطلون الممزق" التي تخالف القواعد والتقاليد الجامعية سواء للطلبة أو للطالبات.

وأضاف "عبد النبي" أن "البنطلون المقطع" زي يخالف القواعد والتقاليد الجامعية والذوق العام والمظهر اللائق بالطالب الجامعي بمحراب علمي وأكاديمي وبحثي له قدسيته وأعرافه التي يجب أن يتحلي بها كل منتسبيه.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور حمدي مطاريد والدكتور حسين عبدالجليل، والدكتور عادل فتحي، والدكتور جمال مخيمر، والدكتور مصطفي محمود، وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا، والتعليم والطلاب، والعميد أسامة فوزي مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة.

وشملت الجولة تفقد سير أعمال الامتحانات والكنترولات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم، ومطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية، لمنع حالات الغش داخل اللجان، لانجاح العملية الامتحانية، وتوفير بيئة تعليمية مواتية لأداء تعليمي متميز.

المصدر: elbalad

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