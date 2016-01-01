في المنزل.. مسكنات للألم طبيعية ومفعولها سحري



مسكنات للألم طبيعية مسكنات للألم طبيعية



يعانى بعض الأشخاص من التشنجات التى تحدث فى العظام أو آلام الجسم، ولا يفضلون تناول المسكنات التى يمكن أن تضر الجسم بشكل آخر مما يجعلهم يتجهون إلى علاج هذه التشنجات بالزيوت الطبيعية.



ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الزيوت التى تساعد فى التخلص من آلام.



زيت الليمون:

يعد زيت الليمون من أكثر الزيوت التى تساعد على الأسترخاء، وتهدئة الجسم بشكل قوى، كما يعد من أقوى الزيوت المضادة للبكتيريا.

قد يعجبك أيضا...

- زيت اللافندر:يمكن استخدام زيت اللافندر للقلق والاكتئاب والأرق، وإذا كان لديك جروح بسيطة أو حروق أو لدغات حشرات ، يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تقليل الالتهاب وله خصائص مطهرة كما يمكن استخدام زيت اللافندر كمسكن للألم.- زيت شجرة الشاي:فهو مضاد للفيروسات ومضاد للميكروبات ومطهر ويوضح بعض الخصائص المضادة للسرطان، ويمكن استخدامه لتحسين حب الشباب ونزلات البرد والسعال.