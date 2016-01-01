في المنزل.. مسكنات للألم طبيعية ومفعولها سحري

آخر الأخبارالصحة والجمال › في المنزل.. مسكنات للألم طبيعية ومفعولها سحري

صورة الخبر: مسكنات للألم طبيعية
مسكنات للألم طبيعية


يعانى بعض الأشخاص من التشنجات التى تحدث فى العظام أو آلام الجسم، ولا يفضلون تناول المسكنات التى يمكن أن تضر الجسم بشكل آخر مما يجعلهم يتجهون إلى علاج هذه التشنجات بالزيوت الطبيعية.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الزيوت التى تساعد فى التخلص من آلام.

زيت الليمون:
يعد زيت الليمون من أكثر الزيوت التى تساعد على الأسترخاء، وتهدئة الجسم بشكل قوى، كما يعد من أقوى الزيوت المضادة للبكتيريا.

- زيت اللافندر:
يمكن استخدام زيت اللافندر للقلق والاكتئاب والأرق، وإذا كان لديك جروح بسيطة أو حروق أو لدغات حشرات ، يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تقليل الالتهاب وله خصائص مطهرة كما يمكن استخدام زيت اللافندر كمسكن للألم.

- زيت شجرة الشاي:
فهو مضاد للفيروسات ومضاد للميكروبات ومطهر ويوضح بعض الخصائص المضادة للسرطان، ويمكن استخدامه لتحسين حب الشباب ونزلات البرد والسعال.

المصدر: موقع "black doctor"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في المنزل.. مسكنات للألم طبيعية ومفعولها سحري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83387

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager