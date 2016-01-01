يعانى بعض الأشخاص من التشنجات التى تحدث فى العظام أو آلام الجسم، ولا يفضلون تناول المسكنات التى يمكن أن تضر الجسم بشكل آخر مما يجعلهم يتجهون إلى علاج هذه التشنجات بالزيوت الطبيعية.
ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الزيوت التى تساعد فى التخلص من آلام.
زيت الليمون:
يعد زيت الليمون من أكثر الزيوت التى تساعد على الأسترخاء، وتهدئة الجسم بشكل قوى، كما يعد من أقوى الزيوت المضادة للبكتيريا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على في المنزل.. مسكنات للألم طبيعية ومفعولها سحري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق