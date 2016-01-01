أحلى من المحلات.. طريقة سريعة لتحضير الشاورما



طريقة سريعة لتحضير الشاورما طريقة سريعة لتحضير الشاورما



الشاورما من الأكلات السريعة التى يقبل عليها الكثيرون يمكنك تحضيرها أفضل من المطاعم بمذاق وطعم مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى ..



المقادير



500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل ابيض

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/4 كوب عصير برتقال

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 سن ثوم مهروس

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طريقة التحضيراخلطي الثوم المهروس وعصير البرتقال وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون أضيفي الملح وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والهيل.أضيفي اللحم وقلبي حتى تتجانس المكونات وغطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 4 ساعاتسخني القليل من الزيت و أضيفي اللحم ا ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.