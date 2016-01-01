يطيل العمر ويحسن المزاج.. 10 فوائد صحية لـ المشي يوميًا



فوائد صحية لـ المشي يوميًا فوائد صحية لـ المشي يوميًا



يغفل الكثير الفوائد الصحية للمشي يوميًا، فالبعض لا يمنحون أنفسهم المشي لمدة دقائق ويفضلون التحرك بالسيارة، إلا أن المشي له العديد من الفوائد لصحة الإنسان ويحمي من أمراض خطيرة وخاصة مشاكل العظام .



بحسب موقع healthline، إليك أبرز فوائد المشي الصحية والتي تشجعك على المشي يوميًا :



1- يقلل السعرات الحرارية

المشي يساعدك على حرق السعرات الحرارية مما يمنحك فرصة الحفاظ على وزنك أو خسارة الوزن بشكل ملحوظ.

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2- يقوي القلبالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم ، على مدار خمسة أيام في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بحوالي19 في المئة .3- يقلل السكرالمشي لمسافة قصيرة بعد الأكل قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم4- يخفف آلام المفاصليمكن أن يساعد المشي في حماية المفاصل ، بما في ذلك الركبتين والوركين، و ذلك لأنه يساعد على تليين وتقوية العضلات التي تدعم المفاصل.5- يُعزز المناعةالمشي يوي الجهاز المناعي للجسم، و قد يقلل من خطر الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا.6- يزيد الطاقةالمشي يزيد من تدفق الأكسجين عبر الجسم، و يمكن أن يزيد أيضًا مستويات الكورتيزول ، الإيبينيفرين ، والنورادرينالين، تلك هي الهرمونات التي تساعد على رفع مستويات الطاقة.7- يحسن المزاجيمكن أن يساعد المشي في تقليل القلق والاكتئاب والمزاج السلبي، ولتجربة هذه الفوائد ، يفضل ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة أو ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الكثافة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.8- المشي السريع يطيل العمرأثبتت الدراسات أن المشي بوتيرة أسرع يمكن أن تطيل حياتك، حيث وجد الباحثون أن المشي بوتيرة متوسطة مقارنة بالوتيرة البطيئة أدى إلى انخفاض خطر الوفاة المفاجئة بنسبة 20٪.9- التفكير الجيدأكد الباحثون أن المشي يفتح تدفقًا حرًا للأفكار وهو وسيلة بسيطة لزيادة الإبداع والحصول على النشاط البدني في نفس الوقت.10- يحمي من هشاشة العظامالمشي يمكن أن تقوي العضلات في ساقيك ويحمي العظام من الهشاشة، فيمكنك أيضًا الاستغناء عن المشي مع أنشطة التدريب الأخرى مثل ركوب الدراجات أو الركض.