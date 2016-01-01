مهلة 48 ساعة ... أستراليا تخلى مدنا بأكملها تجنبا لهذه الكوارث .. شاهد



حرائق استراليا حرائق استراليا



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل إخلاء مدن بأكملها محاصرة بالحرائق في أستراليا ..



أمهلت السلطات الأسترالية الخميس آلاف السياح 48 ساعة لمغادرة المناطق السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد ..



وقد قامت السلطات الأسترالية بهذا الأمر تحسّبًا لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تجتاح المنطقة السبت مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.

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وهذه الحرائق التي لا تزال خارج السيطرة تسبّبت خلال الساعات الـ48 الماضية بمقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.وطلبت إدارة الإطفاء في مقاطعة نيو ساوث ويلز الخميس من السياح إخلاء منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر ، والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ شمالًا ببلدة بيتمانز باي الخلابة التي تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب سيدني وتنتهي على بعد 200 كلم جنوبًا ، ونصحت السلطات السياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب ومقاطعة فيكتوريا.وبموجب توجيهات السلطات يتعيّن على السياّح مغادرة هذه المنطقة قبل يوم السبت، وهو يوم ينذر بأن يكون كارثيًا لفرق الإطفاء إذ تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن يشهد هبوب رياح قوية وأن ترتفع فيه درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج الحرائق المستعرة أصلًا وهي لا تعدّ ولا تحصى .ويتعرض رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي جدد دعمه لقطاع الفحم المربح والملوث في أستراليا، للكثير من الانتقادات ، وقال الخميس في أول مؤتمر صحافي له منذ عودة اشتداد الحرائق إن السلطات "تبذل أقصى جهودها" لتأمين المساعدة للسكان الأكثر حاجة إليها ، ودعا السكان إلى الثقة بكل من يعملون على مكافحة الحرائق ..