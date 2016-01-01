اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس| تفاصيل



اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس



قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن تل أبيب أحرزت تقدما نحو اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وذلك خلال اجتماع الكابنيت الذي استمر ساعتين أمس الأربعاء.



ووفقا لمسؤول أمني إسرائيلي، فإن "معظم بنود الاتفاقية ستفيد الفلسطينيين، وتتفق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية".



ووصف وزراء الحكومة ومسؤولو الأمن في إسرائيل الاتفاقية بأنها "هادئة".

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وشبه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، نتائج المفاوضات مع "حماس" بـ"التفاهمات" وليس بالتسوية.وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن الكابنيت لم يحسم موقفه بعد من "التفاهمات" مع حركة "حماس"، بسبب وجود تباين في مواقف الوزراء أعضاء المجلس حول التقدم في المباحثات غير المباشرة مع الحركة، وهو ما أرجأ النقاش إلى جلسة لاحقة، من المقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل.ووفقا للصحيفة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لا يتضمن حاليا ملف تبادل أسرى.وانتقد عضو الكابنيت، وزير المواصلات الإسرائيلي المفاوضات، وقال إنه يجب على الجيش الإسرائيلي "ضرب حماس ضربة شديدة وألا يسمح لها بالتنفس".من جهته حذر رئيس "الشاباك" نداف أرجمان، من تعاظم قوة "حماس" وتحولها إلى قوة شبيهة بـ "حزب الله"، وكذلك عارض إضعاف السلطة الفلسطينية وتقوية "حماس".