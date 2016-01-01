رياح كثيفة وأمطار ... الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة .. فيديو



رياح كثيفة وأمطار رياح كثيفة وأمطار



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد حالة من عدم الاستقرار الملحوظ بدرجات الحرارة.



وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن استمرار النشاط المكثف للرياح على الطرق الصحراوية ، مدن القناة، وشمال سيناء مع وجود فرص سقوط أمطار رعدية على المناطق الساحلية ، مدن من شمال الدلتا.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا على مدار اليوم الخميس بالإضافة لاستقبال نشاط مكثف للرياح سيكون مثير للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة .

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ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن القاهرة ستكون أكثر تأثيرأ بحالة عدم استقرار درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة فيما يخص انخفاض درجات الحرارة ، النشاط المكثف للرياح ..ونصح محمود شاهين ، بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق أثناء فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر ، كما نصح بإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.