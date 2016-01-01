رياح كثيفة وأمطار ... الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › رياح كثيفة وأمطار ... الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة .. فيديو

صورة الخبر: رياح كثيفة وأمطار
رياح كثيفة وأمطار


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد حالة من عدم الاستقرار الملحوظ بدرجات الحرارة.

وكشف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن استمرار النشاط المكثف للرياح على الطرق الصحراوية ، مدن القناة، وشمال سيناء مع وجود فرص سقوط أمطار رعدية على المناطق الساحلية ، مدن من شمال الدلتا.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا على مدار اليوم الخميس بالإضافة لاستقبال نشاط مكثف للرياح سيكون مثير للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة .

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن القاهرة ستكون أكثر تأثيرأ بحالة عدم استقرار درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة فيما يخص انخفاض درجات الحرارة ، النشاط المكثف للرياح ..

ونصح محمود شاهين ، بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق أثناء فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر ، كما نصح بإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رياح كثيفة وأمطار ... الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89135

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager