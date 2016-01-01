تمنى الكابتن محمد فضل عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، هدوء مسئولي النادي الأهلي ونادي الزمالك فى التصريحات التى يطلقونها أحيانا بشكل متعجل وذلك حرصا على مستقبل الكرة المصرية واستمرارا نحو تحقيق الهدف الوطني الذى ينشده الجميع بعودة الجماهير إلى مدرجات الدوري وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة من قبل الجهات الأمنية ولجنة المسابقات بالجبلاية.
ورد الكابتن محمد فضل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على التصريحات التى أطلقها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أمس بشأن محاولة أحد الأندية تعطيل قيد كهربا فى قائمة الفريق المحلية يناير الجارى تمهيدا للدفع به فى المباريات الرسمية للفريق الأحمر بالإستعلام عنه على سيستم إتحاد الكرة بأوراق مزورة.
وقال محمد فضل ردا على تصريحات عبدالحفيظ: اتحاد الكرة يتعامل مع جميع الأندية بشفافية وسيد عبدالحفيظ أخ أكبر وشخص ذكى وعليه أن يقدم الدليل على تصريحاته خاصة أنه لا توجد أزمة فى هذا الشأن وأعتقد أن الكابتن سيد خانه التوفيق فى هذا التصريح أو وصلته معلومة مغلوطة.
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التعليقات على أول تعليق من محمد فضل على أزمة استعلام كهربا
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