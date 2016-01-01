درب المهابيل وأثر النبي.. تعرف على سبب تسمية أحياء القاهرة القديمة



أحياء القاهرة القديمة أحياء القاهرة القديمة



القاهرة تلك العاصمة المصرية التي تمتلئ بمزيج من الثقافات المختلفة من عصر الفراعنة حتى الآن، وهو ما أثر على طبيعة سكانها وأحيائها المختلفة فهي تعتبر متحفاً مفتوحاً يجسد حضارات وثقافات مُتعددة.



ولكن يكاد جميعنا لا يعرف غالبية أسماء وأحياء القاهرة وسبب تسميتها، وهو ما سنعرفه في التقرير التالي:



أصل تسمية أشهر أحياء القاهرة القديمة:

1- الدرب الأحمر: مذبحة القلعة الشهيرة السبب في التسمية بعد قتل محمد علي لكل المماليك فى ذلك الوقت، إذ قيل أن المنطقة امتلأت بالدم الأحمر .

2- الأزبكية: سميت بذلك نسبة إلى الأمير أزبك أتابك فى عهد السلطان الأشرف قايتباى.

3- أثر النبى: يوجد به حجر قديم عليه شكل قدم يعتقد انها اثر لقدم النبى محمد وأن هذا الحجر اتنقل للمسجد الذي بناه الظاهر بيبرس و بنى فوقه قبه.

4- درب المهابيل: محال البوظة هي السبب الأساسي في التسمية، إذ كان الناس يشربون البوظة مما كان يجعلهم سكارى معظم الوقت ولذلك سميت بدرب المهابيل.

5- درب البرابرة : سميت بذلك لأن معظم سكانها كانوا من البرابرة سواء من المغرب العربى أو السودان أو أفريقيا، وكانوا يتسمون بالفقر الشديد وكانوا يعملون بالخدمة عند أهالى حى "درب الأغوات" والذى كان يسكنه الأغوات ومعظم رجال البلاط الملكى.

