ميدو يكشف تفاصيل مشادته مع فايلر خلال مباراة المقاصة والأهلي

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صورة الخبر: أحمد حسام، ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة
أحمد حسام، ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة

كشف أحمد حسام، ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، عن تفاصيل مشادته الكلامية مع رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية، أن ما حدث بينه وفايلر كان مجرد مشادة كلامية بسيطة أثناء المباراة، مشددا على أنه توجه له عقب المباراة وهنأه على الفوز وعلى أداء الأهلي الرائع تحت قيادته.

وأضاف أحمد حسام ميدو، أن فايلر اتهمه بان طلب من لاعب مصر المقاصة السقوط متعمدا من أجل إضاعة الوقت، مشيرا إلى أنه رد على فايلر بأنه لم يطلب هذا من أي للاعب طوال مسيرته التدريبية.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على فريق مصر المقاصة في إطار مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

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