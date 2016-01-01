أفراح رأس السنة تحرق حديقة حيوانات ألمانيا | شاهد



حريق في حديقة حيوانات بألمانيا حريق في حديقة حيوانات بألمانيا

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن حريق في حديقة حيوانات بألمانيا ليلة رأس السنة.



واندلع حريق في أحد أقسام حديقة حيوانات مخصص للقردة في مدينة كريفيلد بولاية غربي ألمانيا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق كل الحيوانات بداخله.



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