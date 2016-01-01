وكالة فرنسية تكشف هوية أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

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أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019


كشفت وكالة "فرانس 24" عن هوية اللاعب الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019.

وقالت إن السنغالي ساديو ماني هو الأوفر حظا والأقرب من حصد اللقب.

ويتنافس على الفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019 كل من، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز ، فضلا عن ماني.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتوج ماني لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب أفريقي مع بداية عام 2020".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، في الـ7 من يناير الجاري.

المصدر: فرانس 24

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