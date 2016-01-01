وكالة فرنسية تكشف هوية أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

كشفت وكالة "فرانس 24" عن هوية اللاعب الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019.
وقالت إن السنغالي ساديو ماني هو الأوفر حظا والأقرب من حصد اللقب.
ويتنافس على الفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019 كل من، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز ، فضلا عن ماني.
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