اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي



كهربا كهربا



حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشان قيد محمود عبدالمنعم " كهربا " نجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .



ونجح الأهلي فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.



وأصبح هناك عدد من السيناريوهات لحسم قيد محمود كهربا بشكل رسمى ضمن قائمة النادي الأهلى ومشاركته مع الفريق فى الدوري الممتاز أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا.

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ويعد السيناريو الأول وصول البطاقة الدولية الخاصة به من ناديه السابق أفيس البرتغالى وفى حالة عدم وصولها غدا لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق،السيناريو الثانى ، كشف مصدر قانوني إنه فى حالة رفض أفيس البرتغالى إرسالة البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا فإن الأهلى سيلجأ للاتحاد الدولى " الفيفا " عبر اتحاد الكرة لاستخراج بطاقة دولية مؤقتةوأكد المصدر القانوني أن إجراءات استخراج بطاقة دولية مؤقتة تستغرق حوالى 15 يوما .وكان اتحاد الكرة قد أعلن عدم قيد أى لاعب فى أى ناد حتى يقوم النادي بسداد المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة، وأصبح على الأهلى دفع مبلغ يصل إلى 8 ملايين جنيه للجبلاية "مستحقات متأخرة" لقيد أى لاعب فى الميركاتو الشتوى.وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من غد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.وسنح اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار بالقائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.