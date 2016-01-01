التعليم تعلن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2020



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الكتيب الالكتروني الخاص بتعليمات و اجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين ، الدور الاول اعتبارا من يوم الاحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020 .



وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.



ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.



كما يسمح بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019، للطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2012 /2013 (بداية تطبيق نظام السنتين في الثانوية العامة)، وما بعده داخل مصر أو من دول عربية تم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، فعليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.



وبالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان .



أما الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول، لا يحتسب لهم هذا العام ضمن مرات التقدم المسموح بها قانونًا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.



وفي حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد)، بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة وسيعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا.

