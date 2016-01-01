وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين ، الدور الاول اعتبارا من يوم الاحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020 .
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ الطلاب المنتظمون في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيا اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2020.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه من المقرر أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتبارا من الاحد 2 فبراير 2020 ، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الالكترونية وطباعتها وتسليمهاللمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.
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التعليقات على بدء امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو .. والدور الثاني 15 أغسطس
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