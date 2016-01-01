

أول تخفيضات 2020.. تراجع أسعار "تويوتا كورولا" 19 ألف جنيه أول تخفيضات 2020.. تراجع أسعار "تويوتا كورولا" 19 ألف جنيه

أعلنت شركة "تويوتا إيجيبت" عن تخفيض أسعار جميع فئات أيقونتها تويوتا كورولا سيدان العائلية الجديدة بنسب تتراوح بين 10 إلى 19 ألف جنيه.



يتزامن إعلان وكيل العلامة اليابانية في مصر عن التخفيضات، مع البدء في تطبيق الإعفاء الكلي للسيارات القادمة من تركيا لتصبح "زيرو جمارك"، ذلك إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.



وتعد سيارة "تويوتا كورولا" العائلية التي تحظى بشعبية كبيرة بالسوق المصري والعالمي، من أبرز السيارات الواردة إلى السوق المحلي عبر مصنع الشركة اليابانية في تركيا.

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تمتاز تويوتا كورولا 2020 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.تعتمد سيارة تويوتا كورولا التقليدية على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.وتقدم السيارة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.كما تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لا سلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللا سلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.وزودت مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.ووفقًا للأسعار الرسمية الجديدة، أصبح سعر الفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي 290 ألف جنيه بدلًا من 304 آلاف جنيه بانخفاض قدره 14 ألف جنيه.وتراجعت أسعار الفئة الثانية من كورولا بواقع 10 آلاف جنيه وبذلك يصبح سعرها 315 ألف جنيه للفئة الثانية بدلا من 325 ألف، أما الفئة الثالثة فقد انخفضت بقيمة 12 ألف جنيه وبذلك يصبح سعرها 350 ألف جنيه بدلا من 362 ألف جنيه.وحصلت الفئة الرابعة من السيارة على أعلى نسبة تخفيض حيث بات سعرها الرسمي الجديد 400 ألف جنيه مقارنة بـ419 ألف جنيه، وبالمثل انخفضت الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بين فئات كورولا 19 ألف جنيه لتباع بـ450 ألف جنيه بدلًا من 469 ألف جنيه.واستقرت أسعار تويوتا كورولا هايبرد موديل 2019 المزودة بمحركين بنزين وكهرباء بفئتين من التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 650.000 جنيه و700.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.