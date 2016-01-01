

عرض بداية العام الجديد على تقسيط كيا بيجاس 2020 عرض بداية العام الجديد على تقسيط كيا بيجاس 2020

تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا يفوتك الحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل” على سيارات كيا 2020.



السيارة المشمولة في العرض:

كيا بيجاس LX موديل 2020:



القسط الشهري: 899 ريال.

مميزات العرض:

بدون دفعة أولى (في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري).بدون مصاريف إداريةبدون الإيجار الشهري الأولبدون كفيل عند تطابق الشروط.إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.الشروط والأحكام:يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2019 أو حتّى نفاذ الكمية.الدفعات الشهرية محسوبة على أساس المدة 60 شهر.الإيجار الشهري أعلاه لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.توجد قيمة تملك في نهاية العقد.قد تختلف مواصفات السيارة عن الصور المعروضةتطبق الشروط والأحكام



