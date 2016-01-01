التعليم: تحرير الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.. 4 يناير



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتيب الإلكتروني الخاص بتعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن يبدأ الطلاب المنتظمون في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيًا اعتبارًا من يوم السبت 4 يناير 2020.

قد يعجبك أيضا...

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على أنه من المقرر أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتباراً من الأحد 2 فبراير 2020 ، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.وقالت وزارة التربية والتعليم أنه على المديريات والإدارات التعليمية تزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة في موعد أقصاه 30 يناير 2020 وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها .