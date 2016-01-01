شيفروليه سوبربان 2021 ستحصل على إصدار مستقل للطرق الوعرة

عندما كشفت شيفروليه عن الـ SUV تاهو وسوبربان 2021 الجديدة كلياً في وقت سابق من هذا الشهر، لاحظنا وجود إصدار واحد مفقود، وهو إصدار Z71 الذي يرتكز على الطرق الوعرة، وقد تم الكشف عن تاهو Z71 الجديدة وتبدو رائعة، ولكن ماذا عن سوبربان؟ هل ستحصل على نسختها الملائمة للطرق الوعرة؟
وفقاً لجنرال موتورز، فإن الإجابة هي نعم حسب مدير التسويق بشيفروليه، ولكن لا نعلم موعد ذلك، ولكننا نتوقع أن يكون قريباً، وبالطبع مثل تاهو، فنتوقع أن تحصل على أجزاء تجعلها مناسبة للطرق الوعرة مثل نظام تعليق هوائي متكيف مع ضبط أوتوماتيكي حسب حمولة السيارة وضبط ارتفاع الركوب.
كما ستحصل السيارة على جنوط قياس 20 بوصة ملفوفة بإطارات مناسبة لجميع التضاريس، وكما هو الحال في تاهو Z71 الموضحة بالصور، فستكون سوبربان Z71 بمظهر أقوى بفضل الواجهة الأمامية الفريدة وألواح الحماية السفلية الأمامية وخطافات السحب الحمراء واللمسات الخارجين السوداء، وستتوفر بشكل قياسي في الداخل بشاشة نظام ترفيهي قياس 4.2 بوصة.
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