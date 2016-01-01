نظام يكتشف تعب السائق.. وينبه الآباء من ترك أطفالهم

آخر الأخبارعلم وتقنية › نظام يكتشف تعب السائق.. وينبه الآباء من ترك أطفالهم

صورة الخبر: نظام يكتشف تعب السائق.. وينبه الآباء من ترك أطفالهم
نظام يكتشف تعب السائق.. وينبه الآباء من ترك أطفالهم

كشفت شركة "بوش" الألمانية النقاب عن نظام لمراقبة ركاب السيارة، يهدف لرفع درجة السلامة والأمان من ناحية، وزيادة سبل الراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام المراقبة المعتمد على الكاميرات يركز في المقام الأول على قائد السيارة ويراقبه عبر كاميرا مثبتة في المقود، ويعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن النظام من اكتشاف تعب قائد السيارة أو تشتت انتباهه، ومن ثم يقوم بتحذيره كيلا يقع في مواقف حرجة تشكل خطرا على حياته وحياة الركاب، كما أنه يقوم في حالات الضرورة بخفض سرعة المركبة.

كذلك يقوم النظام أيضا بمراقبة الراكب الأمامي وركاب المقاعد الخلفية بواسطة كاميرا إضافية مثبتة بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية، حيث تسمح التقنية بتعديل حزام الأمان والوسائد الهوائية بما يناسب الموقف الحالي للركاب.

وإذا تم نسيان الطفل في المقاعد الخلفية، فيمكن إرسال التحذيرات المناسبة إلى الهاتف الذكي للوالدين أو حتى إلى خدمات الطوارئ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن التطبيقات الأخرى، التي تعمل على توفير سبل الراحة، أن النظام يمكنه التعرف على أكثر من قائد للسيارة وتحديد برامج تشغيل مختلفة والإعدادات المفضلة لكل قائد بشكل أوتوماتيكي مثل ضبط المقعد أو المقود أو نظام الصوت، كما تتيح التقنية أيضا التحكم في وظائف السيارة بالإيماءات

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نظام يكتشف تعب السائق.. وينبه الآباء من ترك أطفالهم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41945

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager