

تخفيضات جديدة على فيات تيبو بمختلف فئاتها تخفيضات جديدة على فيات تيبو بمختلف فئاتها

قدمت شركة داينامكس، وكيل سيارات فيات الإيطالية في مصر، خصومات على الفئات المختلفة لسيارة فيات تيبو سيدان و هاتشباك وذلك بعد تطبيق التخفيضات الجمركية (ضريبة الوارد) بشكل كامل على السيارات التي يتم تصنيعها وتوريدها من تركيا.



وتتراوح التخفيضات على مختلف فئات سيارة فيات تيبو بين 18 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه لفئة الهاتشباك كاملة التجهيز، لتشعل بذلك تيبو المنافسة في فئة تحت 200 الف جنية في السوق المصري.



وتتوفر سيارة فيات تيبو في مصر بخيارين من المحركات، أحدهما محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر يُخرج قوة حصانيه تُقدر بـ 95 حصان وعزم دوران يصل إلى 127 نيوتن/متر، والمحرك الثاني محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يُخرج قوة حصانيه تُقدر بـ 110 حصان وعزم دوران يصل إلى 152 نيوتن/ متر.

ومن حيث نواقل الحركة، فيتصل بالمحرك الأول ذو 1.4 لتر ناقل حركة يدوي والمحرك الثاني ذو 1.6 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

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أما من حيث الأبعاد، فيبلغ طول فيات تيبو سيدان 4540 ملي متر فيما يبلغ طول فيات تيبو هاتشباك 4350 ملي متر، ويبلغ عرض فيات تيبو 1792 ملي متر، وارتفاعها 1490 ملي متر. وأخيرا يبلغ طول قاعدة عجلات فيات تيبو 2638 ملي متر.وإليكم سعر مختلف فئات فيات تيبو بعد التخفيضات:فيات تيبو الفئة الأولى سيدان مانيوال بسعر 190 الف جنية مصريفيات تيبو الفئة الثانية سيدان مانيوال بسعر 205 الف جنية مصريفيات تيبو الفئة الأولى سيدان أوتوماتيك بسعر 250 الف جنية مصريفيات تيبو الفئة الثانية سيدان أوتوماتيك بسعر 285 الف جنية مصريفيات تيبو الفئة الأولى هاتشباك أوتوماتيك بسعر 270 الف جنية مصريفيات تيبو الفئة الثانية هاتشباك أوتوماتيك بسعر 310 الف جنية مصري