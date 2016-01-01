قدمت شركة داينامكس، وكيل سيارات فيات الإيطالية في مصر، خصومات على الفئات المختلفة لسيارة فيات تيبو سيدان و هاتشباك وذلك بعد تطبيق التخفيضات الجمركية (ضريبة الوارد) بشكل كامل على السيارات التي يتم تصنيعها وتوريدها من تركيا.
وتتراوح التخفيضات على مختلف فئات سيارة فيات تيبو بين 18 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه لفئة الهاتشباك كاملة التجهيز، لتشعل بذلك تيبو المنافسة في فئة تحت 200 الف جنية في السوق المصري.
وتتوفر سيارة فيات تيبو في مصر بخيارين من المحركات، أحدهما محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر يُخرج قوة حصانيه تُقدر بـ 95 حصان وعزم دوران يصل إلى 127 نيوتن/متر، والمحرك الثاني محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يُخرج قوة حصانيه تُقدر بـ 110 حصان وعزم دوران يصل إلى 152 نيوتن/ متر.
ومن حيث نواقل الحركة، فيتصل بالمحرك الأول ذو 1.4 لتر ناقل حركة يدوي والمحرك الثاني ذو 1.6 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.
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التعليقات على تخفيضات جديدة على فيات تيبو بمختلف فئاتها
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