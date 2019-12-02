

زيادة سنوية وحد أدنى للمعاش.. مزايا أصحاب المعاشات في القانون الجديد (فيديو) زيادة سنوية وحد أدنى للمعاش.. مزايا أصحاب المعاشات في القانون الجديد (فيديو)

تبدأ الحكومة مع بداية الشهر الجاري تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على جميع العاملين سواء في القطاعي الحكومي أو الخاص.



ومن خلال سلسلة من الفيديوهات يشرح مصراوي أبرز النقاط التي وردت في قانون التأمينات الجديد.



وفي هذا الفيديو يوضح مصرواي المزايا التي سيحصل عليها أصحاب المعاشات مع بداية تطبيق القانون الجديد.

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