

أدعية سهلة الحفظ تبدأ بها عام 2020 أدعية سهلة الحفظ تبدأ بها عام 2020

يبحث الكثيرون عن أدعية، يبدأون بها العام الجديد 2020، ويحاول البعض الوصول لأفضل الأدعية الأمر الذي أدى لتصدر "الدعاء" محرك البحث "جوجل".



وترصد "الوطن"، فيما يلي، أسهل الأدعية التي يمكن حفظها حتى يبدأ الشخص بها عامه الجديد، وتلازمه طوال العام، وفقا للشيخ الأزهري أحمد مدكور، الذي أوضح لـ "الوطن"، أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء في كل الأوقات وفي بداية العام الجديد بدعاء: "اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم".



-"اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اسألك أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك".

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- "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك".- "اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني وأعوذ بك من كل أمل يلهيني وأعوذ بك من فقر ينسيني وأعوذ بك من كل غني يطغيني".- "اللهم إني أعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ".- "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّتي".- "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر وفتنة القبرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".- "اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب".- "بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم".- "اللهم أنر قلبي بالعلم والدين، واشرح صدري بالهدى واليقين".- "اللهم وفقني لهداك، واجعل عملي في رضاك".- "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني".- "اللهم فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيق".- "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".- "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".- "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك عليا وابوء بذنبي فاغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".- "اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة".- "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين".- "اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي".- "اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك".- "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه".- "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حين ترضى ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه".- "يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".- "اللهم اسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح".