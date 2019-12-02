تشهد مصر خلال الأيام المقبلة، مطلع يناير من عام 2020، ثاني تطبيق فعلي لـ آلية التسعير التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد إعلان الحكومة، عن تخفيض سعر منتجات البنزين 25 قرشا في مطلع أكتوبر الماضي في أول تطبيق للمنظومة بمصر.
ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر؛ لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لعدة أمور، أولها أسعار البترول العالمية، وثانيهما سعر صرف الدولار، وأخيرًا حجم الإنتاج المصري مقابل الاستهلاك، ولم تعلن الحكومة مصير الأسعار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم التطبيق الجديد للاسعار في يناير الحالي.
وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
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التعليقات على سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام
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