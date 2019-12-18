1.7 مليون مسافر في مطارات دبي بأول أسبوع لعام 2020 ‏

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، استعدادها لاستقبال أكثر من 1.7 مليون مسافر، خلال الأسبوع الأول لعام 2020، تحديداً خلال الفترة من 1-6 يناير 2020.
وأكدت المؤسسة استعداداتها للتعامل مع هذا العدد من المسافرين، الذين سيستخدمون مطار دبي الدولي في الوصول والمغادرة، خلال الفترة المذكورة. جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وناشدت مطارات دبي المسافرين سواء المغادرين أو المستقبلين بإتباع النصائح التالية:
"تسجيل الوصول عبر الإنترنت قبل القدوم إلى المطار، الوصول قبل 3-4 ساعات من موعد المغادرة تحسباً لازدحام الطرق حول المطار، استخدام ميزة انجاز إجراءات السفر المبكر، قبل 24 ساعة من موعد الرحلة في المبنى 3 على جميع رحلات طيران الإمارات".
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