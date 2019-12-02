

ارتفع 16 جنيها أول أيام السنة.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 ارتفع 16 جنيها أول أيام السنة.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020

ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-1-2020 أول أيام العام الجديد بنحو جنيهين لكل جرام؛ فيما إرتفع سعر جنيه الذهب 16 جنيها كاملا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 680 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأربعاء 1-1-2020 ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21

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وسجلت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-1-2020 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 680 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 775 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء ، عيار 18، نحو 583 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 453 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 24,169 جنيها للأوقية.سعر الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,440 جنيها بارتفاع 16 جنيها.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.