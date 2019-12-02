

مد مهلة الإقرارات الضريبية إلغاء الغرامات مد مهلة الإقرارات الضريبية إلغاء الغرامات

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات حملت رقم 19 لسنة 2019، بمناسبة البدء في العمل بمنظومة الإقرارات الإلكترونية "قيمة مضافة"، والتي استلزم معها مد مهلة تقديم الإقرارات عند بعض الفترات الضريبية.



حيث تقرر بناء على تعليمات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، مد الفترة الضريبية التي بدأت في نوفمبر 2018، حتى 3 فبراير 2019، الفترة الضريبية من ديسمبر 2018، حتى الثالث من مارس 2019، الفترة الضريبية من فبراير 2019، حتى الخامس من مايو 2019، الفترة من يوليو 2019 حتى الأول من أكتوبر 2019.



على أن يراعى في ذلك عدم تحرير أي مخالفات أو تحصيل أي غرامات من المسجلين الذين قاموا بتقديم اقراراتهم الضريبية، وفقا لتاريخ نهاية مدة تقديم الإقرار، شريطة أن يكون المسجل مسددًا للضريبة المستحقة عن تلك الفترة، خلال المدة القانونية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.