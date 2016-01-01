يتعرض عدد كبير من البشر للإصابة بالاسهال فهو يعد من اكثر المشكلات الصحية انتشارا بين الجميع ، ويساعد النظام الغذائي المناسب فى علاج الاسهال بسرعة.
ويعتقد الكثير من الناس أن جميع الأطعمة الطرية أو سهلة الهضم والمضغ مثل الموز تتسبب في زيادة الاسهال لكن هذا غير صحيح بل بالعكس بعضها يساعد فى علاج الاسهال.
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التعليقات على لن تصدق علاقة الموز بـ الإسهال
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