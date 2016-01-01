لن تصدق علاقة الموز بـ الإسهال

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الموز


يتعرض عدد كبير من البشر للإصابة بالاسهال فهو يعد من اكثر المشكلات الصحية انتشارا بين الجميع ، ويساعد النظام الغذائي المناسب فى علاج الاسهال بسرعة.

ويعتقد الكثير من الناس أن جميع الأطعمة الطرية أو سهلة الهضم والمضغ مثل الموز تتسبب في زيادة الاسهال لكن هذا غير صحيح بل بالعكس بعضها يساعد فى علاج الاسهال.

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ذكر موقع "healthline" أن السر الذي يجعل الموز علاج جيد لمشكلة الاسهال هو احتواؤه على قدر عال من الألياف الغذائية القابلة للذوبان مما يساهم فى التحكم فى عملية اخراج الفضلات بشكل افضل والتخلص من الاسهال.
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تستخدم بعض المستشفيات رقائق الموز لعلاج مرضى الإسهال وفى النفس الوقت تناول الموز يساعد فى التغلب على مشكلة أخرى وهى الشعور بالغثيان.

كما يمد الموز الجسم بكمية مناسبة من السعرات الحرارية والمواد الغذائية خاصة الفيتامينات مما يساعد في حماية الجسم من الكثير من الأمراض.

المصدر: موقع "healthline"

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